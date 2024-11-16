Дубль Криштиану Роналду. Результаты матчей Лиги наций
Состоялись матчи пятого тура Лиги наций УЕФА. Португальцы разгромили сборную Польши 5:1. Два мяча забил Криштиану Роналду.
Португалия - Польша 5:1
Во втором тайме португальцы забили пять голов за 28 минут.
Сборная Португалии вышла в четвертьфинал с первого места.
Положение команд. Лига А, группа 1. Португалия 13 очков, Хорватия 7, Польша, Шотландия по 4.
Шотландия - Хорватия 1:0
Хорваты целый тайм играли в меньшинстве. На 43-й минуте вторую желтую карточку получил Петар Сучич (Динамо, Загреб).
Победный гол на 86-й минуте забил вышедший на замену Джон Макгинн.
Сан-Марино - Гибралтар 1:1 (Лига D, группа 1)
Дания - Испания 1:2
Швейцария - Сербия 1:1
Положение команд. Лига 1, группа 4. Испания 13 очков, Дания 7, Сербия 5, Швейцария 2.
Кипр - Литва 2:1
Люксембург - Болгария 0:1
Победный гол на 25-й минуте забил Андриан Краев (Каса Пиа, Португалия).
Северная Ирландия - Беларусь 2:0
Положение команд. Лига С, группа 3 Северная Ирландия 10 очков, Болгария 8, Беларусь 6, Люксембург 2.