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Дубль Криштиану Роналду. Результаты матчей Лиги наций

Футбол
время публикации: 16 ноября 2024 г., 08:01 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 08:08
Дубль Криштиану Роналду. Результаты матчей Лиги наций
AP Photo/Luis Vieira

Состоялись матчи пятого тура Лиги наций УЕФА. Португальцы разгромили сборную Польши 5:1. Два мяча забил Криштиану Роналду.

Португалия - Польша 5:1

Во втором тайме португальцы забили пять голов за 28 минут.

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал с первого места.

Положение команд. Лига А, группа 1. Португалия 13 очков, Хорватия 7, Польша, Шотландия по 4.

Шотландия - Хорватия 1:0

Хорваты целый тайм играли в меньшинстве. На 43-й минуте вторую желтую карточку получил Петар Сучич (Динамо, Загреб).

Победный гол на 86-й минуте забил вышедший на замену Джон Макгинн.

Сан-Марино - Гибралтар 1:1 (Лига D, группа 1)

Дания - Испания 1:2

Швейцария - Сербия 1:1

Положение команд. Лига 1, группа 4. Испания 13 очков, Дания 7, Сербия 5, Швейцария 2.

Кипр - Литва 2:1

Люксембург - Болгария 0:1

Победный гол на 25-й минуте забил Андриан Краев (Каса Пиа, Португалия).

Северная Ирландия - Беларусь 2:0

Положение команд. Лига С, группа 3 Северная Ирландия 10 очков, Болгария 8, Беларусь 6, Люксембург 2.

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