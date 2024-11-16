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Дзюдо. Израильтянка стала победительницей молодежного чемпионата Европы

Дзюдо
время публикации: 16 ноября 2024 г., 18:17 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 18:22
Дзюдо. Израильтянка стала победительницей молодежного чемпионата Европы
AP Photo/Eugene Hoshiko

Победительницей молодежного чемпионата Европы по дзюдо (спортсмены до 23 лет), который проходит в Польше, стала израильтянка Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг).

Она победила словенку Тару Янжич, голландку Полин Свирс, эстонку Эмму-Мелис Актас (в полуфинале).

В финале израильтянка победила украинку Диану Семченко.

Юли Альма Мишинер - чемпионка Израиля 2021 года, серебряный призер кадетского чемпионата Европы 2021 года, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2024 года.

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