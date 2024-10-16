Лига наций. Юбилейный матч Криштиану Роналду

В матче четвертого тура группового этапа Лиги наций сборные Шотландии и Португалии сыграли вничью 0:0.

Криштиану Роналду в 200-й раз вышел в стартовом составе национальной сборной, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.

Впервые Криштиану Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии 11 октября 2003 года в матче против сборной Албании.

У португальцев огромное преимущество (70% владения мячом, 15:4 по ударам, 4:2 по точным ударам, 10:1 по угловым).

Шотландцы набрали первое очко в этом розыгрыше Лиги наций.