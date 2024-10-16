Лига наций. Юбилейный матч Криштиану Роналду
время публикации: 16 октября 2024 г., 09:19 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 09:19
В матче четвертого тура группового этапа Лиги наций сборные Шотландии и Португалии сыграли вничью 0:0.
Криштиану Роналду в 200-й раз вышел в стартовом составе национальной сборной, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.
Впервые Криштиану Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии 11 октября 2003 года в матче против сборной Албании.
У португальцев огромное преимущество (70% владения мячом, 15:4 по ударам, 4:2 по точным ударам, 10:1 по угловым).
Шотландцы набрали первое очко в этом розыгрыше Лиги наций.
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