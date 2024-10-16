Хет-трик Месси. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 16 октября 2024 г., 07:05 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 07:05
Состоялись матчи десятого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Аргентинцы разгромили сборную Боливии 6:0.
Колумбия - Чили 4:0
Парагвай - Венесуэла 2:1
На 59-й минуте в счете вели гости.
Два гола забил Антонио Санабрия (Торино).
Уругвай - Эквадор 0:0
Аргентина - Боливия 6:0
Три гола забил Лионель Месси. По разу отличсились Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тиаго Альмада.
Бразилия - Перу 4:0
Рафинья дважды реализовал пенальти. Во втором тайме два гола за 4 минуты забили Андреас Перейра и Луис Энрике.
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