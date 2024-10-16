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Хет-трик Месси. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

время публикации: 16 октября 2024 г., 07:05 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 07:05
Хет-трик Месси. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Natacha Pisarenko

Состоялись матчи десятого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Аргентинцы разгромили сборную Боливии 6:0.

Колумбия - Чили 4:0

Парагвай - Венесуэла 2:1

На 59-й минуте в счете вели гости.

Два гола забил Антонио Санабрия (Торино).

Уругвай - Эквадор 0:0

Аргентина - Боливия 6:0

Три гола забил Лионель Месси. По разу отличсились Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тиаго Альмада.

Бразилия - Перу 4:0

Рафинья дважды реализовал пенальти. Во втором тайме два гола за 4 минуты забили Андреас Перейра и Луис Энрике.

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