Хет-трик Месси. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Состоялись матчи десятого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Аргентинцы разгромили сборную Боливии 6:0.

Колумбия - Чили 4:0

Парагвай - Венесуэла 2:1

На 59-й минуте в счете вели гости.

Два гола забил Антонио Санабрия (Торино).

Уругвай - Эквадор 0:0

Аргентина - Боливия 6:0

Три гола забил Лионель Месси. По разу отличсились Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тиаго Альмада.

Бразилия - Перу 4:0

Рафинья дважды реализовал пенальти. Во втором тайме два гола за 4 минуты забили Андреас Перейра и Луис Энрике.