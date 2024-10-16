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Спорт

Лига Наций. Хет-трик Айзека Прайса. Киевлянин забил белорусам

время публикации: 16 октября 2024 г., 06:40 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 06:40
Испанцы разгромили сборную Сербии 3:0
AP Photo/Jose Breton

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги наций УЕФА. Испанцы разгромили сборную Сербии 3:0. Хорваты и поляки сыграли вничью 3:3.

Польша - Хорватия 3:3

Португалия - Шотландия 0:0

Криштиану Роналду отыграл весь матч.

Положение команд. Лига А, группа 1. Португалия 10 очков, Хорватия 7, Польша 4, Шотландия 1.

Испания - Сербия 3:0

Швейцария - Дания 2:2

Положение команд. Лига А, группа 4. Испания 10 очков, Дания 7, Сербия 4, Швейцария 1.

Косово - Кипр 3:0

Литва - Румыния 1:2

Положение команд. Лига С, группа 2. Румыния 12 очков, Косово 9, Кипр 3, Литва 0.

Беларусь - Люксембург 1:1

На 78-й минуте киевский динамовец Жерсон Родригес реализовал пенальти и сделал счет 1:1.

Северная Ирландия - Болгария 5:0

Три гола забил бывший полузащитник "Эвертона" Айзек Прайс (Стандард, Льеж).

Положение команд. Лига С, группа 3. Северная Ирландия 7 очков, Беларусь 6, Болгария 5, Люксембург 2.

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