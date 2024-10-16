Лига Наций. Хет-трик Айзека Прайса. Киевлянин забил белорусам
Завершился четвертый тур группового этапа Лиги наций УЕФА. Испанцы разгромили сборную Сербии 3:0. Хорваты и поляки сыграли вничью 3:3.
Польша - Хорватия 3:3
Португалия - Шотландия 0:0
Криштиану Роналду отыграл весь матч.
Положение команд. Лига А, группа 1. Португалия 10 очков, Хорватия 7, Польша 4, Шотландия 1.
Испания - Сербия 3:0
Швейцария - Дания 2:2
Положение команд. Лига А, группа 4. Испания 10 очков, Дания 7, Сербия 4, Швейцария 1.
Косово - Кипр 3:0
Литва - Румыния 1:2
Положение команд. Лига С, группа 2. Румыния 12 очков, Косово 9, Кипр 3, Литва 0.
Беларусь - Люксембург 1:1
На 78-й минуте киевский динамовец Жерсон Родригес реализовал пенальти и сделал счет 1:1.
Северная Ирландия - Болгария 5:0
Три гола забил бывший полузащитник "Эвертона" Айзек Прайс (Стандард, Льеж).
Положение команд. Лига С, группа 3. Северная Ирландия 7 очков, Беларусь 6, Болгария 5, Люксембург 2.