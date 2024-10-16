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Спорт

Умер бывший полузащитник "Балтики" и минского "Динамо"

время публикации: 16 октября 2024 г., 08:04 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 08:10
Умер бывший полузащитник "Балтики" и минского "Динамо"
AP Photo/Eugene Hoshiko

13 октября после тяжелой болезни на 59-м году жизни умер известный российский футболист Вячеслав Никифоров, сообщает официальный сайт клуба "Балтика" (Калининград).

Полузащитник был одним из рекордсменов "Балтики" по количеству матчей.

В 1985-87 годах Вячеслав Никифоров был игроком минского "Динамо".

Также хавбек выступал за команды "Лада" (Димитровград) и "Кристалл" (Смоленск).

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