Умер бывший полузащитник "Балтики" и минского "Динамо"

13 октября после тяжелой болезни на 59-м году жизни умер известный российский футболист Вячеслав Никифоров, сообщает официальный сайт клуба "Балтика" (Калининград).

Полузащитник был одним из рекордсменов "Балтики" по количеству матчей.

В 1985-87 годах Вячеслав Никифоров был игроком минского "Динамо".

Также хавбек выступал за команды "Лада" (Димитровград) и "Кристалл" (Смоленск).