Палестинцы сыграли вничью. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
Состоялись матчи четвертого тура третьего азиатского отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборные Японии и Австралии сыграли вничью 1:1.
Группа А
Кыргызстан - КНДР 1:0
Победный гол на 11-й минуте забил Кристиан Браузман (Абдыш-Ата).
Узбекистан - ОАЭ 1:0
На 76-й минуте Отабек Шукуров (Аль-Файха, Саудовская Аравия) реализовал пенальти.
Иран - Катар 4:1
Положение команд. Иран, Узбекистан по 10 очков, ОАЭ, Катар по 4, Кыргызстан 3, КНДР 2.
Группа В
Южная Корея - Ирак 3:2
Палестина - Кувейт 2:2
Палестинцы отыгрались на третьей минуте компенсированного времени.
Иордания - Оман 4:0
Положение команд. Южная Корея 10 очков, Иордания, Ирак по 7, Оман, Кувейт по 3, Палестина 2.
Группа С
Япония - Австралия 1:1
Оба гола в этом матче забиты в свои ворота.
Китай - Индонезия 2:1
Саудовская Аравия - Бахрейн 0:0
Положение команд. Япония 10 очков, Австралия, Саудовская Аравия, Бахрейн по 5, Индонезия, Китай по 3.