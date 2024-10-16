Палестинцы сыграли вничью. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Состоялись матчи четвертого тура третьего азиатского отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборные Японии и Австралии сыграли вничью 1:1.

Группа А

Кыргызстан - КНДР 1:0

Победный гол на 11-й минуте забил Кристиан Браузман (Абдыш-Ата).

Узбекистан - ОАЭ 1:0

На 76-й минуте Отабек Шукуров (Аль-Файха, Саудовская Аравия) реализовал пенальти.

Иран - Катар 4:1

Положение команд. Иран, Узбекистан по 10 очков, ОАЭ, Катар по 4, Кыргызстан 3, КНДР 2.

Группа В

Южная Корея - Ирак 3:2

Палестина - Кувейт 2:2

Палестинцы отыгрались на третьей минуте компенсированного времени.

Иордания - Оман 4:0

Положение команд. Южная Корея 10 очков, Иордания, Ирак по 7, Оман, Кувейт по 3, Палестина 2.

Группа С

Япония - Австралия 1:1

Оба гола в этом матче забиты в свои ворота.

Китай - Индонезия 2:1

Саудовская Аравия - Бахрейн 0:0

Положение команд. Япония 10 очков, Австралия, Саудовская Аравия, Бахрейн по 5, Индонезия, Китай по 3.