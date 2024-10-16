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Евролига. Поражение "Реала". "Жальгирис" победил в Италии.

время публикации: 16 октября 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 07:28
Евролига. Поражение "Реала". "Жальгирис" победил в Италии.
AP Photo/John Locher

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Евролиги. "Црвена Звезда" в гостях разгромила "Фенербахче" 76:57. "Реал" проиграл "Басконии" 72:76.

Альба (Берлин, Германия) - АСВЕЛ (Лион-Вилербан, Франция)

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 57:76

"Црвена Звезда" пока единственный клуб, одержавший победы во всех матчах.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 93:91

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Милан (Италия) 89:68

По 22 очка набрали игроки "Олимпиакоса" Шакил Маккиссик и Александр Везенков (+ 7 подборов).

Баскония (Витория, Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 76:72

Последнюю четверть баски выиграли 28:20.

Париж (Франция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 84:80

Бывший форвард тель-авивского "Маккаби" Матиас Лессорт (Панатинаикос) сделал "дабл-дабл" (19 + 11 подборов).

Виртус (Болонья, Италия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 68:71

Первую половину матча литовцы выиграли 44:30.

Партизан (Белград, Сербия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 86:78

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