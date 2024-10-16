Евролига. Поражение "Реала". "Жальгирис" победил в Италии.
Состоялись матчи третьего тура группового этапа Евролиги. "Црвена Звезда" в гостях разгромила "Фенербахче" 76:57. "Реал" проиграл "Басконии" 72:76.
Альба (Берлин, Германия) - АСВЕЛ (Лион-Вилербан, Франция)
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 57:76
"Црвена Звезда" пока единственный клуб, одержавший победы во всех матчах.
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 93:91
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Милан (Италия) 89:68
По 22 очка набрали игроки "Олимпиакоса" Шакил Маккиссик и Александр Везенков (+ 7 подборов).
Баскония (Витория, Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 76:72
Последнюю четверть баски выиграли 28:20.
Париж (Франция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 84:80
Бывший форвард тель-авивского "Маккаби" Матиас Лессорт (Панатинаикос) сделал "дабл-дабл" (19 + 11 подборов).
Виртус (Болонья, Италия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 68:71
Первую половину матча литовцы выиграли 44:30.
Партизан (Белград, Сербия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 86:78