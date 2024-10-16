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Баскетбол. Еврокубок. "Апоэль" победил испанцев

время публикации: 16 октября 2024 г., 06:51 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 06:51
Баскетбол. Еврокубок. "Апоэль" победил испанцев
AP Photo/John Locher

В матче четвертого тура группового этапа Еврокубка тель-авивский "Апоэль" победил испанский клуб "Гран-Канария" 79:66.

После 10 минут 16:14, 20 - 37:29, 30 - 61:48.

Самый результативный игрок матча защитник "Гран Канарии" Калеб Хомсли, набравший 17 очков.

Лучшими в составе победителей были Патрик Беверли (15 + 5 подборов + 5 передач) и Томер Гинат (14 + 4 подбора + 3 передачи).

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