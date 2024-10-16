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Евролига. "Маккаби" победил "Анадолу Эфес". Удачный дебют Ли

время публикации: 16 октября 2024 г., 06:17 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 06:17
Евролига. "Маккаби" победил "Анадолу Эфес". Удачный дебют Ли
AP Photo/Wilfredo Lee

В матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Анадолу Эфес" 93:91.

Турки выиграли первую четверть 24:23.

Первая половина матча завершилась вничью 52:52.

После 30 минут в счете вел "Анадолу Эфес" 74:72.

Самый результативный игрок матча - новый разыгрывающий "Маккаби" Сабен Ли (23 + 5 передач). Он 13 октября перешел из турецкого клуба "Маниса".

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