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Израильская фигуристка стала победительницей турнира в Шотландии

время публикации: 16 октября 2024 г., 16:19 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 16:19
Израильская фигуристка стала победительницей турнира в Шотландии
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Израильская фигуристка Мария Сенюк стала победительницей турнира Tayside Trophy, который проходил в Данди, Шотландия.

После короткой программы она занимала второе место. Результат Марии Сенюк 157.18 балла.

На втором месте американка Брук Гевалт, лидировавшая после короткой программы (153.39).

Третье место заняла француженка Клеманс Маиндю (152. 33).

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