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Этап юниорского Гран-при в Польше. Результаты израильских фигуристов

время публикации: 27 сентября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 07:24
Этап юниорского Гран-при в Польше. Результаты израильских фигуристов
AP Photo/David J. Phillip

В Гданьске, Польша, проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы израильтянин Тамир Куперман занимает второе место.

Лидирует японец Сена Такахаси. украинец Егор Курцев на десятом месте.

В соревнованиях женщин лидирует японка Мао Симада.

Израильтянка София Шифрин на шестом месте.

В соревнованиях спортивных пар лидирует китайский дуэт Цзясуань Чжан - Ихан Хуан.

Украинцы София Голиченко и Артем Даренский на втором месте.

Израильтяне София Энкина и Никита Коваленко на седьмом месте.

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