Этап юниорского Гран-при в Польше. Результаты израильских фигуристов
время публикации: 27 сентября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 07:24
В Гданьске, Польша, проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы израильтянин Тамир Куперман занимает второе место.
Лидирует японец Сена Такахаси. украинец Егор Курцев на десятом месте.
В соревнованиях женщин лидирует японка Мао Симада.
Израильтянка София Шифрин на шестом месте.
В соревнованиях спортивных пар лидирует китайский дуэт Цзясуань Чжан - Ихан Хуан.
Украинцы София Голиченко и Артем Даренский на втором месте.
Израильтяне София Энкина и Никита Коваленко на седьмом месте.
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