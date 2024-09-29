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Юниорский Гран-при. Победил словак. Израильский фигурист занял четвертое место

время публикации: 29 сентября 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 09:15
Юниорский Гран-при. Победил словак. Израильский фигурист занял четвертое место
AP Photo/Annice Lyn

В Гданьске проходит этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию. Победил словак Лукаш Вацлавик, занимавший третье место после короткой программы.

Его результат 207.78 балла.

На втором месте японец Сена Такахаси (198.42), лидировавший после короткой программы, но в произвольной он занял шестое место.

На третьем месте победитель юниорского чемпионата мира 2024 года кореец Со Мингю (195.86). После короткой программы он занимал 11 место. Со Мингю победил в произвольной программе.

Израильтянин Тамир Куперман, занимавший второе место после короткой программы, стал четвертым (195.38).

Украинец Егор Курцев занял седьмое место (172.73).

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