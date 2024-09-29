Юниорский Гран-при. Победил словак. Израильский фигурист занял четвертое место

В Гданьске проходит этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию. Победил словак Лукаш Вацлавик, занимавший третье место после короткой программы.

Его результат 207.78 балла.

На втором месте японец Сена Такахаси (198.42), лидировавший после короткой программы, но в произвольной он занял шестое место.

На третьем месте победитель юниорского чемпионата мира 2024 года кореец Со Мингю (195.86). После короткой программы он занимал 11 место. Со Мингю победил в произвольной программе.

Израильтянин Тамир Куперман, занимавший второе место после короткой программы, стал четвертым (195.38).

Украинец Егор Курцев занял седьмое место (172.73).