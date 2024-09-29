Юниорский Гран-при. Победил словак. Израильский фигурист занял четвертое место
время публикации: 29 сентября 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 09:15
В Гданьске проходит этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию. Победил словак Лукаш Вацлавик, занимавший третье место после короткой программы.
Его результат 207.78 балла.
На втором месте японец Сена Такахаси (198.42), лидировавший после короткой программы, но в произвольной он занял шестое место.
На третьем месте победитель юниорского чемпионата мира 2024 года кореец Со Мингю (195.86). После короткой программы он занимал 11 место. Со Мингю победил в произвольной программе.
Израильтянин Тамир Куперман, занимавший второе место после короткой программы, стал четвертым (195.38).
Украинец Егор Курцев занял седьмое место (172.73).
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