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Этап юниорского Гран-при. Израильский фигурист на четвертом месте после короткой программы

время публикации: 04 октября 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 12:52
Этап юниорского Гран-при. Израильский фигурист на четвертом месте после короткой программы
AP Photo/Jae C. Hong

В Словении проходит "Кубок Любляны", этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.

После короткой программы лидирует американец Джейкоб Санчес. Его результат 85.09 балла.

На втором месте словак Адам Хагара (80.90), на третьем - кореец Чой Хабин (70.97).

Израильтянин Никита Шеко занимает четвертое место (69.55).

Украинец Вадим Новиков занимает 17-е место (54.47).

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