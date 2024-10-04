Этап юниорского Гран-при. Израильский фигурист на четвертом месте после короткой программы
время публикации: 04 октября 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 12:52
В Словении проходит "Кубок Любляны", этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.
После короткой программы лидирует американец Джейкоб Санчес. Его результат 85.09 балла.
На втором месте словак Адам Хагара (80.90), на третьем - кореец Чой Хабин (70.97).
Израильтянин Никита Шеко занимает четвертое место (69.55).
Украинец Вадим Новиков занимает 17-е место (54.47).
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