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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 19:08

Чемпионат Германии. "Бавария" разгромила аутсайдера

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Автогол Лаурсена

В матче тридцатого тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" разгромила на выезде "Арминию" (Билефельд) 3:0.

У гостей было подавляющее преимущество (67% владения мячом, 24:8 по ударам, 9:3 по точным ударам). Угловые чаще подавали хозяева 5:4.

Отрыв "Баварии" от дортмундской "Боруссии" составляет 9 очков.

На 10-й минуте Дэвис головой сбросил мяч. Левандовски подставил ногу. Мяч попал в грудь защитнику хозяев Якобу Лаурсену и оказался в сетке. Судьи долго совещались, но гол засчитали 0:1.


На 43-й минуте гол забили хозяева. Гол Окугавы не был засчитан.

На девятой минуте, добавленной к первому тайму Киммиих сделал длинный пас в штрафную. Серж Гнабри пробил в нижний угол 0:2. На 85-й минуте Левандовски прострелил. Мусиала отправил мяч в верхний угол 0:3.

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