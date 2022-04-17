"Боруссия" забила шесть голов. Результаты матчей
Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург" 6:1.
Боруссия (Дортмунд) - Вольфсбург 6:1
Два мяча забил Холанн.
Фрайбург - Бохум 3:0
Майнц - Штутгарт 0:0
Аугсбург - Герта (Берлин) 0:1
Берлинцы выбрались из зоны вылета.
Боруссия (Менхенгладбах) - Кельн 1:3
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