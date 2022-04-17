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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 07:58

"Боруссия" забила шесть голов. Результаты матчей

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"Боруссия" забила шесть голов. Результаты матчей

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург" 6:1.

Боруссия (Дортмунд) - Вольфсбург 6:1

Два мяча забил Холанн.

Фрайбург - Бохум 3:0

Майнц - Штутгарт 0:0


Аугсбург - Герта (Берлин) 0:1

Берлинцы выбрались из зоны вылета.

Боруссия (Менхенгладбах) - Кельн 1:3

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