"Ливерпуль" победил "горожан" и впервые за 10 лет вышел в финал Кубка Англии

"Ливерпуль" впервые с 2012 года вышел в финал Кубка Англии, победив "Манчестер Сити" 3:2.

Соперник "красных" определится сегодня в лондонском дерби "Челси" - "Кристал Пэлас".

Первый тайм "горожане" провалили (особенно отличился вратарь). После перерыва команда Гвардиолы ринулась спасать полуфинал, но немного не хватило.

На 9-й минуте после подачи углового Ибрагима Конате пробил головой. Мяч от перекладины отскочил в сетку 0:1.

На 17-й минуте голкипер хозяев Зак Стеффен сделал шикарный подарок "красным". Он получил мяч во вратарской и решил, что он наследник великих бразильских стражей ворот, которые в легендарные времена обыгрывали всю атаку соперника в своей штрафной. Стеффен стал играться мячом в своей штрафной. Садио Мане в подкате протолкнул мяч в сетку 0:2.

На 45-й минуте Мане пробил в ближний угол 0:3.

На 47-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку, которую завершил Грелиш 1:3. На первой минуте компенсированного времени следует длинный пас вперед. Махрез убежал по флангу, вошел в штрафную, обыграл Робертсона и прострелил. Бернарду Силва послал мяч в пустые ворота 2:3.