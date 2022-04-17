Чемпионат Израиля. Хайфский "Маккаби" победил "Бней Сахнин"
В матче четвертого тура медального плэй-офф чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" победил "Бней Сахнин" 1:0.
Отрыв "зеленых" от беэр-шевского "Апоэля" составляет 10 очков, от тель-авивского "Маккаби" - 13.
Победный гол на 66-й минуте забил Тьярон Шери.
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