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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 08:57

Чемпионат Израиля. Хайфский "Маккаби" победил "Бней Сахнин"

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Чемпионат Израиля. Хайфский "Маккаби" победил "Бней Сахнин"

В матче четвертого тура медального плэй-офф чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" победил "Бней Сахнин" 1:0.

Отрыв "зеленых" от беэр-шевского "Апоэля" составляет 10 очков, от тель-авивского "Маккаби" - 13.

Победный гол на 66-й минуте забил Тьярон Шери.

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