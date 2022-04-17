Чемпионат мира по хоккею. Израильские юниоры победили сборную Турции
В Боснии и Герцеговине проходит юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки до 18 лет) в дивизионе 3А.
В последнем туре израильтяне играют с бельгийцами.
За тур до финиша наша команда занимает четвертое место. Она не может выйти в дивизион 2В и не может вылететь в дивизион 3В.
За повышение в классе ведут борьбу исландцы (победившие во всех матчах), бельгийцы и тайваньцы (по 1 поражению).
Борьбу за выживание ведут сборные Турции и Мексики, проигравшие все предыдущие матчи.
В третьем туре израильтяне проиграли сборной Тайваня 2:5. В четвертом - победили сборную Турции 4:1.
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