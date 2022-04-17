Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Победил Илья Малинин. Израильтянин на 16-м месте

В Таллинне проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Чемпионом в одиночном разряде стал американец Илья Малинин, сын фигуристов из Узбекистана Татьяны Малининой и Романа Скорнякова.

Его результат 276.11 баллов.

На втором месте Михаил Шайдоров (Казахстан (234,31), занимавший после короткой программы восьмое место.

Бронзовую медаль завоевал Японец Тацуа Цубои (233.82), который был пятым после первого дня соревнований.

Израильтянин Лев Винокур за нял 16-е место (192.11).