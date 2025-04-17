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Баскетбол. Чинану Онуаку вернулся в "Бней Герцлия"

Баскетбол
время публикации: 17 апреля 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 12:29
Баскетбол. Чинану Онуаку вернулся в "Бней Герцлия"
AP Photo/Michael Wyke

Американский центровой Чинану Онуаку вернулся в "Бней Герцлия", сообщает официальный сайт израильского клуба.

Он выступал за команду из Герцлии в 2021-22 годах. Стал обладателем Кубка Израиля 2022 года. Чинану Онуаку был признан самым ценным игроком финала.

В 2022-23 годах он играл за тель-авивский "Апоэль".

В этом сезоне баскетболист выступал за корейский клуб "Вонджу".

Чинану Онуаку провел 7 матчей в НБА за "Хьюстон Рокитс". Он выступал в чемпионатах Хорватии, Испании, Италии, Южной Кореи и Пуэрто-Рико.

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