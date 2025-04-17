Плэй-ин НБА. "Чикаго" и "Сакраменто" выбыли из борьбы
время публикации: 17 апреля 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 10:50
Проиграв в матчах первого раунда плэй-ин НБА, "Чикаго Булз" и "Сакраменто Кингз" выбыли из борьбы.
Чикаго Булз - Майами Хит 90:109
Лидер "Майами" Тайлер Хирро набрал 38 очков.
За выход в плэй-офф "Хит" сыграют с "Атлантой Хоукс".
Сакраменто Кингз - Даллас Мэверикс 106:120
В матче за выход в плэй-офф "Даллас" сыграет с "Мемфис Гризлиз".
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