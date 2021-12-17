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NEWSru.co.il :: Спорт17 декабря 2021 г., 08:24

Евролига. "Барселона" победила в Греции, "Реал" - в Италии

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Евролига. "Барселона" победила в Греции, "Реал" - в Италии

Состоялись матчи шестнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" победила "Панатинаикос" 85:82.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Баскония (Витория, Испания) 75:53

Панатинаикос (Афины, Греция) - Барселона (Испания) 82:85

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 78:92

Милан (Италия) - Реал (Мадрид, Испания) 73:75


В последние 2 минуты матча "Реал" набрал 11 очков.

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