Евролига. "Барселона" победила в Греции, "Реал" - в Италии
Состоялись матчи шестнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" победила "Панатинаикос" 85:82.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Баскония (Витория, Испания) 75:53
Панатинаикос (Афины, Греция) - Барселона (Испания) 82:85
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 78:92
Милан (Италия) - Реал (Мадрид, Испания) 73:75
В последние 2 минуты матча "Реал" набрал 11 очков.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков
Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков