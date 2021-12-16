Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков
Состоялись матчи регулярного чемпионата "Лейкерс" в овертайме одолел "Даллас" 107:104. "Нью-Орлеан" на последней секунде вырвал победу 113:110 в матче с "Оклахома-Сити".
Кливленд Кавальерз - Хьюстон Рокитс 124:89
Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 99:111
Филадельфия Сиксерз - Майами Хит 96:101
Даллас Мэверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 104:107
Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерз 114:99
Последнюю четверть хозяева выиграли 27:12.
Оклахома-Сити Тендер - Нью-Орлеан Пеликанз 110:113
Хозяева сравняли счет за 1.4 секунды до конца матча. Трехочковый забросил Шей Гиджес-Александер. Девонте Грэм бросил со своей половины поля.
Видео невероятного финала можно посмотреть в YouTube.
Сан-Антонио Сперз - Шарлотт Хорнетс 115:131
Гордон Хэйуорт (Шарлотт) набрал 41 очко и сделал 5 подборов.
Последнюю четверть выиграли хозяева 33:21.
Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз 107:124
Портленд Трэйл Блейзерс - Мемфис Гризлиз 103:113
Сакраменто Кингз - Вашингтон Визардс 119:105
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия набрал 15 очков, сделал 5 подборов и 1 передачу.
Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 124:103
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