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NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 09:25

Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков

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Дени Авдия в матче против "Сакраменто Кингз"

Состоялись матчи регулярного чемпионата "Лейкерс" в овертайме одолел "Даллас" 107:104. "Нью-Орлеан" на последней секунде вырвал победу 113:110 в матче с "Оклахома-Сити".

Кливленд Кавальерз - Хьюстон Рокитс 124:89

Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 99:111

Филадельфия Сиксерз - Майами Хит 96:101


Даллас Мэверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 104:107

Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерз 114:99

Последнюю четверть хозяева выиграли 27:12.

Оклахома-Сити Тендер - Нью-Орлеан Пеликанз 110:113

Хозяева сравняли счет за 1.4 секунды до конца матча. Трехочковый забросил Шей Гиджес-Александер. Девонте Грэм бросил со своей половины поля.

Видео невероятного финала можно посмотреть в YouTube.

Сан-Антонио Сперз - Шарлотт Хорнетс 115:131

Гордон Хэйуорт (Шарлотт) набрал 41 очко и сделал 5 подборов.

Последнюю четверть выиграли хозяева 33:21.

Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз 107:124

Портленд Трэйл Блейзерс - Мемфис Гризлиз 103:113

Сакраменто Кингз - Вашингтон Визардс 119:105

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия набрал 15 очков, сделал 5 подборов и 1 передачу.


Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 124:103

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