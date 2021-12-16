Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков

Хозяева сравняли счет за 1.4 секунды до конца матча. Трехочковый забросил Шей Гиджес-Александер. Девонте Грэм бросил со своей половины поля.

Состоялись матчи регулярного чемпионата "Лейкерс" в овертайме одолел "Даллас" 107:104. "Нью-Орлеан" на последней секунде вырвал победу 113:110 в матче с "Оклахома-Сити".

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