УНИКС разгромил ЦСКА, "Олимпиакос" - "Баварию"
Завершился пятнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Барселона" - 13 побед. На втором месте "Реал" - 12. Потерпев пять поражений подряд, "Маккаби" выпал из первой восьмерки.
ЦСКА (Москва, Россия) - УНИКС (Казань, Россия) 67:88
Жальгирис (Каунас, Литва) - Монако (Франция) 98:107 (овертайм)
"Монако" победил в овертайме 12:3.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 83:60
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 61:71
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// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
"Барселона" победила в Сербии. Результаты матчей Евролиги
"Барселона" победила в Сербии. Результаты матчей Евролиги