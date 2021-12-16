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NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 06:47

УНИКС разгромил ЦСКА, "Олимпиакос" - "Баварию"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
УНИКС разгромил ЦСКА, "Олимпиакос" - "Баварию"

Завершился пятнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Барселона" - 13 побед. На втором месте "Реал" - 12. Потерпев пять поражений подряд, "Маккаби" выпал из первой восьмерки.

ЦСКА (Москва, Россия) - УНИКС (Казань, Россия) 67:88

Жальгирис (Каунас, Литва) - Монако (Франция) 98:107 (овертайм)

"Монако" победил в овертайме 12:3.


Олимпиакос (Пирей, Греция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 83:60

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 61:71

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