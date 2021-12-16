УНИКС разгромил ЦСКА, "Олимпиакос" - "Баварию"

Завершился пятнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Барселона" - 13 побед. На втором месте "Реал" - 12. Потерпев пять поражений подряд, "Маккаби" выпал из первой восьмерки.

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