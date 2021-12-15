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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 08:14

"Трипл-дабл" Дюранта. Рекорд Карри

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"Трипл-дабл" Дюранта. Рекорд Карри

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Игра "Чикаго" - "Детройт" была перенесена. "Голден Стэйт" победил "Нью-Йорк" 105:96.

Бруклин Нетс - Торонто Рэпторз 131:129 (овертайм)

Кевин Дюрант (Бруклин) совершил трипл-дабл (34 + 13 подборов + 11 передач).

Нью-Йорк Никс - Голден Стэйт Уорриорз 96:105


Стефен Карри набрал 22 очка и установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков - 2974. У Рэя Аллена 2973 реализованных дальних броска.

Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санз 107:111 (овертайм)

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