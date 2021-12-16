Евролига. "Маккаби" потерпел шестое поражение подряд
Тель-авивский "Маккаби" потерпел шестое поражение подряд в матчах Евролиги. "Желтые" на своей площадке проиграли "Анадолу Эфес" 78:92.
"Маккаби" выиграл первую четверть 27:20, но проиграл остальные.
После 20 минут 50:47 в пользу гостей, 30 - 70:53.
Лучшим игроком матча стал Шейн Ларкин (26 + 6 подборов + 6 передач).
Лучшим в составе "Маккаби" стал Анте Жижич (23 + 6 подборов).
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