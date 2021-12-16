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NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 23:01

Евролига. "Маккаби" потерпел шестое поражение подряд

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Евролига. "Маккаби" потерпел шестое поражение подряд

Тель-авивский "Маккаби" потерпел шестое поражение подряд в матчах Евролиги. "Желтые" на своей площадке проиграли "Анадолу Эфес" 78:92.

"Маккаби" выиграл первую четверть 27:20, но проиграл остальные.

После 20 минут 50:47 в пользу гостей, 30 - 70:53.

Лучшим игроком матча стал Шейн Ларкин (26 + 6 подборов + 6 передач).

Лучшим в составе "Маккаби" стал Анте Жижич (23 + 6 подборов).


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