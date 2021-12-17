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NEWSru.co.il :: Спорт17 декабря 2021 г., 16:40

Кубок Первого канала. Канадцы победили шведов

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Кубок Первого канала. Канадцы победили шведов

В матче Кубка Первого канала (этап хоккейного Евротура) сборная Канады (составлена из канадцев, играющих в Европе) победила шведов 3:1.

По броскам преимущество у канадцев 25:23.

В составе победителей отличились Брендон Гормли (Динамо, Рига), Эрик О`Делл (Динамо, Москва) и Чей Геноуэй (Брюнес, Швеция).

У шведов гол забил Густав Ридаль (Фарьестад).


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