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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 20:20

Кубок Первого канала. Россияне победили сборную Канады

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Кубок Первого канала. Россияне победили сборную Канады

В матче хоккейного Кубка Первого канала россияне победили сборную Канады 4:3. По броскам 35:31 в пользу россиян.

Сборная Канады была составлена из хоккеистов, играющих в Европе.

Россияне играли в форме с надписью "СССР".

У россиян отличились Егор Коршков (Локомотив, Ярославль), Александр Елесин (Локомотив, Ярославль), Никита Нестеров (ЦСКА) и Вадим Щипачов (Динамо, Москва).

У канадцев голы на свой счет записали Брендон Гормли (Динамо, Рига), Даниэль Одетт (Витязь, Подольск) и ЭРик О`Делл (Динамо, Москва).


Ворота россиян защищал Иван Федотов (ЦСКА), канадцев - Джастин Погги (Кельнер).

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