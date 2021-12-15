Кубок Первого канала. Россияне победили сборную Канады
В матче хоккейного Кубка Первого канала россияне победили сборную Канады 4:3. По броскам 35:31 в пользу россиян.
Сборная Канады была составлена из хоккеистов, играющих в Европе.
Россияне играли в форме с надписью "СССР".
У россиян отличились Егор Коршков (Локомотив, Ярославль), Александр Елесин (Локомотив, Ярославль), Никита Нестеров (ЦСКА) и Вадим Щипачов (Динамо, Москва).
У канадцев голы на свой счет записали Брендон Гормли (Динамо, Рига), Даниэль Одетт (Витязь, Подольск) и ЭРик О`Делл (Динамо, Москва).
Ворота россиян защищал Иван Федотов (ЦСКА), канадцев - Джастин Погги (Кельнер).
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