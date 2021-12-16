Александр Овечкин повторил рекорд Дэйва Андрейчука. Результаты матчей
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Чикаго" в овертайме дожал "Вашингтон" 5:4.
Чикаго Блэкхоукс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 (овертайм)
Александр Овечкин открыл счет на 24-й минуте. По голам в большинстве он повторил рекорд Дэйва Андрейчука (274 гола).
Победную шайбу в овертайме забросил Калеб Джонс.
Аризона Койотс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3
"Койоты" вели в счете 1:0 и 2:1.
Анахайм Дакс - Сиэтл Кракен 4:1
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