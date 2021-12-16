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NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 10:53

Александр Овечкин повторил рекорд Дэйва Андрейчука. Результаты матчей

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Александр Овечкин повторил рекорд Дэйва Андрейчука. Результаты матчей

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Чикаго" в овертайме дожал "Вашингтон" 5:4.

Чикаго Блэкхоукс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 (овертайм)

Александр Овечкин открыл счет на 24-й минуте. По голам в большинстве он повторил рекорд Дэйва Андрейчука (274 гола).

Победную шайбу в овертайме забросил Калеб Джонс.


Аризона Койотс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3

"Койоты" вели в счете 1:0 и 2:1.

Анахайм Дакс - Сиэтл Кракен 4:1

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