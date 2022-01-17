Кубок африканских наций. Сборные Камеруна и Буркина-Фасо вышли в плэй-офф
Сборные Камеруна и Буркина-Фасо вышли в следующий этап Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Сборная Кабо-Верде возможно выйдет (в 1/8 финала выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах, и четыре лучших из занявших третьи места).
Вылетела команда Эфиопии.
Итоговое положение.. Камерун 7 очков, Буркина-Фасо, Кабо-Верде по 4, Эфиопия 1.
Камерун - Кабо-Верле 1:1
Буркина-Фасо - Эфиопия 1:1
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Куртуа отразил пенальти. Милитау удалили. "Реал" в Саудовской Аравии завоевал Суперкубок Испании
Куртуа отразил пенальти. Милитау удалили. "Реал" в Саудовской Аравии завоевал Суперкубок Испании
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Кубок африканских наций. Невероятная ошибка лишила ивуарийцев победы
Кубок африканских наций. Невероятная ошибка лишила ивуарийцев победы
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера "Эвертона"
Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера "Эвертона"