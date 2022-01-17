Кубок африканских наций. Сборные Камеруна и Буркина-Фасо вышли в плэй-офф

Сборные Камеруна и Буркина-Фасо вышли в следующий этап Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Сборная Кабо-Верде возможно выйдет (в 1/8 финала выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах, и четыре лучших из занявших третьи места).

"Изменники Родины": как в СССР наказывали за связь с иностранцами

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