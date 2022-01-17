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NEWSru.co.il :: Спорт17 января 2022 г., 22:36

Кубок африканских наций. Сборные Камеруна и Буркина-Фасо вышли в плэй-офф

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Буркина-Фасо - Эфиопия 1:1

Сборные Камеруна и Буркина-Фасо вышли в следующий этап Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Сборная Кабо-Верде возможно выйдет (в 1/8 финала выходят команды, занявшие первые и вторые места в группах, и четыре лучших из занявших третьи места).

Вылетела команда Эфиопии.

Итоговое положение.. Камерун 7 очков, Буркина-Фасо, Кабо-Верде по 4, Эфиопия 1.

Камерун - Кабо-Верле 1:1


Буркина-Фасо - Эфиопия 1:1

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