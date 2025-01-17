В битве лидеров победила "Оклахома -Сити". "Дабл-дабл" Сабониса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Оклахома-Сити" разгромила "Кливленд" 134:114.

Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерз 100:111

Лидеры "Индианы" набрали 54 очка на двоих: Майлз Тернер (28 + 8 подборов + 11 передач) и Паскаль Сиакам (26 + 7 подборов + 7 передач). Тернер повторил личный рекорд, забросив 8 трехочковых в одном матче.

Вашингтон Уизардс - Финикс Санз 123:130

Лидер "Санз" Девин Букер набрал 37 очков, сделал 3 подбора, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Оклахома-Сити Тендер - Кливленд Кавальерз 134:114

Лидер Запада разгромил лидера Востока и сравнялся по показателям - по 34 победы в 40 играх.

Лидер "Тендер" Шай Гилджес-Александр набрал 40 очков и сделал 8 передач.

Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 89:118

"Портленд" потерпел четвертое поражение подряд. Второй матч пропустил из-за травмы израильский форвард "Портленда" Дени Авдия.

Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс 132:127

Домантас Сабонис (Сакраменто) сделал "дабл-дабл" (20 + 14 подборов).