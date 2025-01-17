Неймар не включен в заявку "Аль-Хиляля" на вторую часть сезона

Главный тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезус заявил, что Неймар не включен в заявку команды на вторую часть чемпионата Саудовской Аравии, сообщает "Спорт-экспресс".

Наставник сказал, что Неймар может сыграть в матчах азиатской Лиги чемпионов.

Жезус отметил, что Неймар вновь получил травму. Он игрок мирового уровня, но не может играть на привычном уровне.

В этом сезоне Неймар сыграл два матча (суммарно 42 минуты).

СМИ писали о желании Неймара покинуть саудовский клуб и воссоединиться с бывшими партнерами по "Барселоне" Лионелем Месси и Луисом Суаресом в "Интере Майами".