x
16 января 2025
|
последняя новость: 09:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 09:36
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Арсенал" победил в дери. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 16 января 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 09:10
"Арсенал" победил в дери. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Kin Cheung

Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Англии. "Арсенал" победил "Тоттенхэм" и вернулся на второе место.

Эвертон (Ливерпуль) - Астон Вилла (Бирмингем) 0:1

"Эвертон" проиграл третий матч Премьер-лиги подряд и не забил в третьем матче подряд.

Это был первый матч "ирисок" под руководством Дэвида Мойеса.

Лестер - Кристал Пэлас (Лондон) 0:2

"Лисы" проиграли шестой матч чемпионата подряд.

Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0

Два гола забил Александр Исак. В 19 матчах Премьер-лиги в этом сезоне шведский форвард забил 15 голов.

Арсенал (Лондон) - Тоттенхэм (Лондон) 2:1

"Канониры" третий раз подряд выиграли дерби Северного Лондона.

На 25-й минуте Сон Хвн Мин вывел "Тоттенхэм" вперед. Он нанес удар слету с линии штрафной. Мяч влетел точно в нижний угол 0:1.

На 40-й минуте после подачи углового Доминик Соланке отправил мяч в свои ворота 1:1.

Через 4 минуты "канониры" перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Троссар нанес удар в дальний нижний угол 2:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2025

"Маккаби" (Тель-Авив) сенсационно вылетел из Кубка Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025

Умер бывший полузащитник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025

Чемпионат Германии. Сенсационное поражение "Боруссии". Рекорд Мармуша
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025

Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" и "Челси" теряют очки. Лидеры сыграли вничью