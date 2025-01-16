"Арсенал" победил в дери. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Англии. "Арсенал" победил "Тоттенхэм" и вернулся на второе место.

Эвертон (Ливерпуль) - Астон Вилла (Бирмингем) 0:1

"Эвертон" проиграл третий матч Премьер-лиги подряд и не забил в третьем матче подряд.

Это был первый матч "ирисок" под руководством Дэвида Мойеса.

Лестер - Кристал Пэлас (Лондон) 0:2

"Лисы" проиграли шестой матч чемпионата подряд.

Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0

Два гола забил Александр Исак. В 19 матчах Премьер-лиги в этом сезоне шведский форвард забил 15 голов.

Арсенал (Лондон) - Тоттенхэм (Лондон) 2:1

"Канониры" третий раз подряд выиграли дерби Северного Лондона.

На 25-й минуте Сон Хвн Мин вывел "Тоттенхэм" вперед. Он нанес удар слету с линии штрафной. Мяч влетел точно в нижний угол 0:1.

На 40-й минуте после подачи углового Доминик Соланке отправил мяч в свои ворота 1:1.

Через 4 минуты "канониры" перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Троссар нанес удар в дальний нижний угол 2:1.