"Арсенал" победил в дери. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Англии. "Арсенал" победил "Тоттенхэм" и вернулся на второе место.
Эвертон (Ливерпуль) - Астон Вилла (Бирмингем) 0:1
"Эвертон" проиграл третий матч Премьер-лиги подряд и не забил в третьем матче подряд.
Это был первый матч "ирисок" под руководством Дэвида Мойеса.
Лестер - Кристал Пэлас (Лондон) 0:2
"Лисы" проиграли шестой матч чемпионата подряд.
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0
Два гола забил Александр Исак. В 19 матчах Премьер-лиги в этом сезоне шведский форвард забил 15 голов.
Арсенал (Лондон) - Тоттенхэм (Лондон) 2:1
"Канониры" третий раз подряд выиграли дерби Северного Лондона.
На 25-й минуте Сон Хвн Мин вывел "Тоттенхэм" вперед. Он нанес удар слету с линии штрафной. Мяч влетел точно в нижний угол 0:1.
На 40-й минуте после подачи углового Доминик Соланке отправил мяч в свои ворота 1:1.
Через 4 минуты "канониры" перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Троссар нанес удар в дальний нижний угол 2:1.