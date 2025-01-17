Хет-трик после 82-й минуты матча. Достижения Диалло. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" 3:1.

Ипсвич - Брайтон энд Хоув 0:2

"Чайки" не проиграли в пятом матче Премьер-лиги подряд и поднялись на девятое место.

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 3:1

"Красные дьяволы" прервали серию из шести матчей без побед. Они владели значительным преимуществом (59% владения мячом, 23:13 по ударам, 9:5 по точным ударам). Но были близки к поражению.

На 42-й минуте матча после подачи углового мяч от спины Мануэля Угарте влетел в сетку. Автогол 0:1.

Спасителем хозяев стал Амад Диалло. Он стал вторым в списке самых молодых футболистов "Манчестер Юнайтед", забившим три мяча в одном матче Премьер-лиги (22 года 189 дней). Моложе был только Уэйн Руни.

Амад Диалло стал третьим футболистом в истории Премьер-лиги, забившим три мяча после 80-й минуты. В этом сезоне он забил шесть голов - трижды сравнивал счет и забил два победных гола.

Он отличился на 82-й, 90-й и четвертой минуте компенсированного времени.