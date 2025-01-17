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Спорт

Сенсационное поражение Джессики Пегулы. Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Сенсации
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 17 января 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 15:37
Сербка Ольга Данилович сенсационно победила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу 7:6, 6:1
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии американка Коко Гофф победила канадку Лейлу Фернандес 6:4, 6:2.

Швейцарка Белинда Бенчич выиграла первый сет у японки Наоми Осаки 7:6. После этого бывшая первая ракетка мира отказалась от продолжения борьбы.

Сербка Ольга Данилович сенсационно победила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу 7:6, 6:1.

17-летняя россиянка Мирра Андреева победила польку Магдалену Фрех 6:2, 1:6, 6:2. В четвертом круге она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая одолела датчанку Клару Таусон 7:6, 6:4.

Хорватка Донна Векич переиграла россиянку Диану Шнайдер 7:6, 6:7, 7:5.

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