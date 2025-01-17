Сенсационное поражение Джессики Пегулы. Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 17 января 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 15:37
В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии американка Коко Гофф победила канадку Лейлу Фернандес 6:4, 6:2.
Швейцарка Белинда Бенчич выиграла первый сет у японки Наоми Осаки 7:6. После этого бывшая первая ракетка мира отказалась от продолжения борьбы.
Сербка Ольга Данилович сенсационно победила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу 7:6, 6:1.
17-летняя россиянка Мирра Андреева победила польку Магдалену Фрех 6:2, 1:6, 6:2. В четвертом круге она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая одолела датчанку Клару Таусон 7:6, 6:4.
Хорватка Донна Векич переиграла россиянку Диану Шнайдер 7:6, 6:7, 7:5.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2025