Зверев и Алькарас вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 17 января 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 11:20
В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев (Германия) победил британца Джейкоба Фирнли 6:3, 6:4, 6:4.
Александр Давидович-Фокина (Испания) проиграв два первых сета, сумел победить 19-летнего чеха Якуба Меншика 3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 6:2.
Бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл португальца Нуну Боржеса 6:2, 6:4, 6:7, 6:2.
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