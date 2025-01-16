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Кубок Дэвиса. Составы сборных Израиля и Германии

Теннис
время публикации: 16 января 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 12:37
Кубок Дэвиса. Составы сборных Израиля и Германии
AP Photo/Kin Cheung

31 января и 1 февраля в Вильнюсе состоится матч первого круга квалификации Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Германии.

Состав сборной Израиля: Ишай Олиэль (518-е место в рейтинге АТР), Орель Кимхи (522), Даниэль Цукерман (526), Амит Валес (905), Офек Шиманов. Капитан команды Йонатан Эрлих.

Состав сборной Германии: Жан-Леннард Штруфф (43-е место в рейтинге АТР), Янник Ханфманн (95), Кевин Кравиц (9-е место в парном рейтинге АТР), Тим Пуэтц (10-е место в парном рейтинге АТР). Капитан команды Михаэль Кольманн.

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