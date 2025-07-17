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Спорт

Израильский юниор подписал профессиональный контракт с "Барселоной"

Футбол
время публикации: 17 июля 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 09:35
Израильский юниор подписал профессиональный контракт с "Барселоной"
AP Photo/Armando Franca

16-летний израильский футболист Ориан Горен подписал первый профессиональный контракт с "Барселоной", сообщает ONE.

Контракт рассчитан до лета 2028 года.

Полузащитник - воспитанник "Маккаби" (Петах-Тиква).

Сейчас он считается одним из самых талантливых футболистов в академии "Барселоны" Каталонские СМИ неоднократно включали Ориана Горена в еженедельную сборную "Ла Масии" (академии "Барселоны").

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