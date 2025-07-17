Израильский юниор подписал профессиональный контракт с "Барселоной"

16-летний израильский футболист Ориан Горен подписал первый профессиональный контракт с "Барселоной", сообщает ONE.

Контракт рассчитан до лета 2028 года.

Полузащитник - воспитанник "Маккаби" (Петах-Тиква).

Сейчас он считается одним из самых талантливых футболистов в академии "Барселоны" Каталонские СМИ неоднократно включали Ориана Горена в еженедельную сборную "Ла Масии" (академии "Барселоны").