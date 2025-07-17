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Спорт

Тель-авивский "Маккаби" усилился бразильским и гвинейским защитниками

Футбол
время публикации: 17 июля 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 16:48
Мохаммед Али Камара в матче против "Барселоны"
AP Photo/Joan Monfort

Тель-авивский "Маккаби" вернул в Израиль центрального защитника сборной Гвинеи Мохаммеда Али Камара, сообщает официальный сайт клуба.

В 2018-25 годах он выступал за швейцарский "Янг Бойз", а до этого был игроком "Апоэля" (Раанана).

Тель-авивский "Маккаби" достиг соглашения с венгерским клубом "Дьер" о переходе бразильского защитника Айтора Маринью душ Сантуша, сообщает Ynet.

С футболистом подписан трехлетний контракт.

Спорт
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