Тель-авивский "Маккаби" усилился бразильским и гвинейским защитниками

Тель-авивский "Маккаби" вернул в Израиль центрального защитника сборной Гвинеи Мохаммеда Али Камара, сообщает официальный сайт клуба.

В 2018-25 годах он выступал за швейцарский "Янг Бойз", а до этого был игроком "Апоэля" (Раанана).

Тель-авивский "Маккаби" достиг соглашения с венгерским клубом "Дьер" о переходе бразильского защитника Айтора Маринью душ Сантуша, сообщает Ynet.

С футболистом подписан трехлетний контракт.