Чемпионат Европы по лакроссу. Полуфинальные пары
время публикации: 17 июля 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 08:32
Сборная Израиля вышла в полуфинал чемпионата Европы по лакроссу, который проходит во Вроцлаве, Польша.
В полуфиналах, которые состоятся сегодня, сыграют:
Израиль - Англия
Италия - Ирландия.
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