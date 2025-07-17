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Спорт

Чемпионат Европы по лакроссу. Полуфинальные пары

Лакросс
время публикации: 17 июля 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 08:32
Чемпионат Европы по лакроссу. Полуфинальные пары
AP Photo/Nam Y. Huh

Сборная Израиля вышла в полуфинал чемпионата Европы по лакроссу, который проходит во Вроцлаве, Польша.

В полуфиналах, которые состоятся сегодня, сыграют:

Израиль - Англия

Италия - Ирландия.

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