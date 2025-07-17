Лига конференций. Латвийцы проиграли в серии пенальти

Североирландский клуб "Ларне" вышел во второй этап квалификации Лиги конференций.

В серии послематчевых пенальти североирландцы победили латвийский клуб "Ауда" 4:2.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

В первой игре была ничья 0:0.

"Ауда" дважды вела в счете, но упустила преимущество. В составе хозяев отличились Абдул Траоре и бывший нападающий "Сантоса" Энцо Монтейро.

Счет сравнивали бывший нападающий "Ипсвича" и чешского "Богемианса" Коннор Маккендри и Пол О`Нил.

Североирландцы забили все пенальти.

11-метровые не реализовали бывший полузащитник софийской "Славии" Камело Нгуена и арендованный у "Риги" Усман Камара.