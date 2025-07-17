Лига конференций. Латвийцы проиграли в серии пенальти
время публикации: 17 июля 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 08:21
Североирландский клуб "Ларне" вышел во второй этап квалификации Лиги конференций.
В серии послематчевых пенальти североирландцы победили латвийский клуб "Ауда" 4:2.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
В первой игре была ничья 0:0.
"Ауда" дважды вела в счете, но упустила преимущество. В составе хозяев отличились Абдул Траоре и бывший нападающий "Сантоса" Энцо Монтейро.
Счет сравнивали бывший нападающий "Ипсвича" и чешского "Богемианса" Коннор Маккендри и Пол О`Нил.
Североирландцы забили все пенальти.
11-метровые не реализовали бывший полузащитник софийской "Славии" Камело Нгуена и арендованный у "Риги" Усман Камара.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025