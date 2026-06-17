Хет-трик Месси. Аргентинцы разгромили сборную Алжира

В Канзас-Сити аргентинцы разгромили сборную Алжира 3:0. Все голы забил Лионель Месси.

Сборная Аргентины одержала очень уверенную победу.

Алжирцы не нанесли ни одного точного удара.

Ворота сборной Алжира защищал Лука Зидан.

На 5-й минуте гол Месси не засчитали из-за офсайда.На 17-й минуте Лионель Месси нанес удар из-за пределов штрафной 1:0.

На 54-й минуте метров с 10 нанес удар Лаутаро Мартинес. Зидан мяч парировал. На 60-й минуте Макаллистер нанес удар метров с 25. Вратарь отбил мяч. Месси добил мяч в сетку 2:0.

На 66-й минуте Месси ворвался в штрафную и нанес сильный удар. Зидан мяч парировал.

Первый опасный момент алжирцы создали на 70-й минуте. Ауар пробил неточно.

На 76-й минуте Месси с линии штрафной направил мяч в нижний угол 3:0. Это первый хет-трик Лионеля в матчах чемпионатов мира. Всего в играх первенств мира он забил 16 голов.