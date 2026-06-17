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Чемпионат мира по футболу. Норвежцы разгромили сборную Ирака

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 17 июня 2026 г., 04:11 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 04:18
Чемпионат мира по футболу. Норвежцы разгромили сборную Ирака
AP Photo/Mark Stockwell
Чемпионат мира по футболу. Норвежцы разгромили сборную Ирака
AP Photo/Mark Stockwell

В Фоксборо в матче группы I норвежцы разгромили сборную Ирака 4:1. Два мяча забил Эрлинг Холанн.

В первом тайме иракцы играли хорошо, а после перерыва сборная Норвегии уничтожила соперника.

За весь матч сборная Ирака нанесла один точный удар.

На 29-й минуте Эрлинг Холлан замкнул навес на дальнюю штангу 0:1.

На 39-й минуте Аймен Хусейн (Аль-Карма) в прыжке головой отправил мяч в дальний угол 1:1.

На 43-й минуте голкипер сборной Ирака неудачно выбил мяч. Попадание в Эрлинга Холанна и мяч оказался в сетке 1:2.

В конце первого тайма дважды опасно бил Байеш. Первый раз попал в защитника норвежцев. Второй раз удар получился неточным.

На 76-й минуте Эдегор навесил. Лео Эстигор (Дженоа) в высоком прыжке переправил мяч в сетку 1:3. На этот момент счет на табло повторяет статистику точных ударов.

На 83-й минуте Холанн мог забить, но пробил точно во вратаря.

На седьмой минуте компенсированного времени Холанн забросил мяч. Аймен Хусейн опередил нападающего и отправил мяч в свои ворота 1:4.

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