Чемпионат мира по футболу. Французы победили сборную Сенегала
В Ист-Ратерфорде в матче первого тура встречались сборные Франции и Сенегала. Французы победили 3:1.
Игра проходила при жаркой погоде.
Оператор показывает на трибунах Арсена Венгера И Гаррета Бэйла.
На 26-й минуте сенегальцы едва не забили. Джексон обыграл Упамекано и нанес удар. Мяч попал в штангу, затем в ногу вратаря и едва не оказался в сетке.
На шестой минуте, добавленной к первому тайму, сенегальцы упустили второй голевой момент. Исмаила Сарр с линии вратарской пробил выше ворот.
Французы до перерыва голевых моментов не создали. Зато второй тайм начали очень мщно, заставив потрудиться Эдуара Менди.
На 55-й минуте Олисе вышел один на один. Голкипер бедром выбил мяч на угловой. Через 3 минуты Мбаппе выскочяил один на один. Менди ногой отразил мяч.
На 60-й минуте судья просматривал эпизод, но пенальти в ворота сборной Сенегала не назначил.
На 66-й минуте Олисе навесил на угол вратарской. Мбаппе ушел от Кулибали и направил мяч в дальний угол 1:0. На 74-й минуте опасно пробил Дезире Дуэ. Менди ногой парировал мяч.
На 82-й минуте Рабьо сделал передачу. Барколя перебросил мяч через вратаря 2:0.
На пятой минуте компенсированного времени 18-летний Ибрагим Мбайе (ПСЖ) сократил отставание 2:1.
Через минуту Мбаппе метров с 30 пробил в "девятку" 3:1.