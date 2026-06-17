Чемпионат мира по футболу. Французы победили сборную Сенегала

В Ист-Ратерфорде в матче первого тура встречались сборные Франции и Сенегала. Французы победили 3:1.

Игра проходила при жаркой погоде.

Оператор показывает на трибунах Арсена Венгера И Гаррета Бэйла.

На 26-й минуте сенегальцы едва не забили. Джексон обыграл Упамекано и нанес удар. Мяч попал в штангу, затем в ногу вратаря и едва не оказался в сетке.

На шестой минуте, добавленной к первому тайму, сенегальцы упустили второй голевой момент. Исмаила Сарр с линии вратарской пробил выше ворот.

Французы до перерыва голевых моментов не создали. Зато второй тайм начали очень мщно, заставив потрудиться Эдуара Менди.

На 55-й минуте Олисе вышел один на один. Голкипер бедром выбил мяч на угловой. Через 3 минуты Мбаппе выскочяил один на один. Менди ногой отразил мяч.

На 60-й минуте судья просматривал эпизод, но пенальти в ворота сборной Сенегала не назначил.

На 66-й минуте Олисе навесил на угол вратарской. Мбаппе ушел от Кулибали и направил мяч в дальний угол 1:0. На 74-й минуте опасно пробил Дезире Дуэ. Менди ногой парировал мяч.

На 82-й минуте Рабьо сделал передачу. Барколя перебросил мяч через вратаря 2:0.

На пятой минуте компенсированного времени 18-летний Ибрагим Мбайе (ПСЖ) сократил отставание 2:1.

Через минуту Мбаппе метров с 30 пробил в "девятку" 3:1.