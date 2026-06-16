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Спорт

До конца чемпионата мира сборной Туниса будет руководить Эрве Ренар

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 16 июня 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 12:46
До конца чемпионата мира сборной Туниса будет руководить Эрве Ренар
AP Photo/Natacha Pisarenko, File

Сабри Лямуши был уволен с поста главного тренера сборной Туниса после разгрома от шведов 1:5.

До конца чемпионата мира "орлами Карфагена" будет руководить Эрве Ренар.

На прошлом чемпионате мира он тренировал сборную Саудовской Аравии.

Ранее французский специалист тренировал сборные Замбии (победитель Кубка африканских нация 2012 года), Кот д`Ивуар (победитель КАН 2015 года), Ганы, Анголы, Марокко.

Эрве Ренар трижды признавался лучшим тренером года в Африке.

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