До конца чемпионата мира сборной Туниса будет руководить Эрве Ренар

Сабри Лямуши был уволен с поста главного тренера сборной Туниса после разгрома от шведов 1:5.

До конца чемпионата мира "орлами Карфагена" будет руководить Эрве Ренар.

На прошлом чемпионате мира он тренировал сборную Саудовской Аравии.

Ранее французский специалист тренировал сборные Замбии (победитель Кубка африканских нация 2012 года), Кот д`Ивуар (победитель КАН 2015 года), Ганы, Анголы, Марокко.

Эрве Ренар трижды признавался лучшим тренером года в Африке.