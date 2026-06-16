Голкипер сборной Кабо Верде установил рекорд чемпионатов мира

Сборная Кабо Верде преподнесла самую громкую сенсацию чемпионата мира, не проиграв испанцам 0:0.

Голкипер "синих акул" Возинья совершил 7 сэйвов.

Он стал самым возрастным вратарем в истории чемпионатов мира (40 лет), не пропустившим в дебюте на мировых первенствах.

Интересно, что островитяне грамотно и дисциплинировано оборонялись. Испанцы владели мячом 74% игрового времени. При этом, игроки сборной Кабо Верде совершили только одно нарушение правил. Рекорд чемпионатов мира (статистика ведется с 1966 года).