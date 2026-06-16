Мохамед Салах установил рекорд чемпионатов мира в день рождения

Сборная Египта неожиданно сыграла вничью с бельгийцами 1:1 в матче первого тура чемпионата мира.

Мохамед Салах сделал в матче голевую передачу.

Он стал первым африканским футболистом, отметившимся результативным действием в матче чемпионатов мира (статистика ведется с 1966 года) в день рождения.

Вчера лидеру сборной Египта исполнилось 34 года.