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Спорт

Мохамед Салах установил рекорд чемпионатов мира в день рождения

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 16 июня 2026 г., 11:51 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 11:57
Мохамед Салах установил рекорд чемпионатов мира в день рождения
AP Photo/Manu Fernandez

Сборная Египта неожиданно сыграла вничью с бельгийцами 1:1 в матче первого тура чемпионата мира.

Мохамед Салах сделал в матче голевую передачу.

Он стал первым африканским футболистом, отметившимся результативным действием в матче чемпионатов мира (статистика ведется с 1966 года) в день рождения.

Вчера лидеру сборной Египта исполнилось 34 года.

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