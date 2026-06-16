Чемпионат мира по футболу. Фанаты освистывали гимн Ирана и демонстрировали неправильные флаги

Самым политизированным матчем чемпионата мира на данный момент стал Иран - Новая Зеландия.

Новозеландцы неожиданно сыграли вничью со сборной Ирана 2:2. Азиатская команда считалась явным фаворитом встречи.

Хотя сборная Новой Зеландии сыграла вничью в четвертом матче чемпионата мира подряд.

Болельщики, среди которых (как сообщают СМИ), было немало иранских эмигрантов, освистывали гимн Ирана. А также демонстрировали флаги шахского Ирана и иранский флаг, на котором был зачеркнут символ исламской республики.