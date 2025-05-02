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Спорт

Умер бывший футболист "Маккаби" и сборной Латвии

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 02 мая 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 15:05
Умер бывший футболист "Маккаби" и сборной Латвии
P Photo/Kin Cheung

1 мая на 49-м году жизни умер латвийский футболист Андрей Прохоренковс, сообщает сайт Федерации футбола Латвии.

В официальном сообщении о причинах смерти не говорится.

Латвийские СМИ пишут, что футболист умер от рака.

Андрей Прохоренковс выступал за клубы "Интерсконто" (Рига), "Олимпия" (рига), "Юрниекс", "Гутник" (Варшава), "Чувай" (Польша), "Керамика" (Опочно, Польша), "Одра" (Ополе), "Гурник" (Забже), "Маккаби" (Кирьят-Гат), "Маккаби" (Тель-Авив) (чемпион Израиля 2003 года), "Динамо" (Москва), "Мелна Розе" (Латвия), "Юрмала", "Расинг" (Ферроль, Испания), "Ионикос" (Афины), "Металлург" (Лиепая) (чемпион Латвии 2009 года), "Огре" (Латвия).

Он играл на позициях центрального полузащитника и нападающего.

В составе сборной Латвии Андрей Прохоренковс участник чемпионата Европы 2004 года.

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